ВВС КНДР получат новые стратегические средства

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ВВС Корейской народной армии (КНА) будут переданы новые стратегические средства, перед ними будет поставлена новая "важная задача".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

28 ноября Ким Чен Ын принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию ВВС, в Кальмаском аэропорту, который относится к 59-му полку имени героя Киль Ён Чжо при второй авиационной дивизии. "Его сопровождала уважаемая дочь", - информирует агентство. В частности, по случаю юбилея ВВС состоялось специальное заседание, на котором выступил Ким Чен Ын.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что нашим ВВС будут переданы новые стратегические военные средства, им будет поручена новая важная задача", - указывает ЦТАК. По словам Ким Чен Ына, Трудовая партия Кореи рассчитывает, что ВВС сыграют свою роль в качестве "средства сдерживания ядерной войны".