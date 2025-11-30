İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Şimali Koreya Hərbi Hava Qüvvələri yeni strateji aktivlər alacaq

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 09:37
    Şimali Koreya Hərbi Hava Qüvvələri yeni strateji aktivlər alacaq

    Şimali Koreya lideri Kim Çen In bildirib ki, Koreya Xalq Ordusunun Hərbi Hava Qüvvələrinə yeni strateji aktivlər veriləcək və ona yeni, mühüm missiya həvalə olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi məlumat yayıb.

    Noyabrın 28-də Kim Çen In Kalma hava limanında Hərbi Hava Qüvvələrinin 80 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə iştirak edib.

    Xüsusilə, Kim Çen Inın çıxış etdiyi Hərbi Hava Qüvvələrinin ildönümü ilə bağlı xüsusi iclas keçirilib.

    "Yoldaş Kim Çen In bildirib ki, Hərbi Hava Qüvvələrimizə yeni strateji aktivlər veriləcək və ona yeni, mühüm missiya həvalə olunacaq"- deyə məqalədə bildirilir.

    Şimali Koreya liderinin sözlərinə görə, Koreya İşçi Partiyası Hərbi Hava Qüvvələrinin "nüvə müharibəsindən çəkindirici" rolunu oynamasını gözləyir.

    KXDR HHQ silah
    ВВС КНДР получат новые стратегические средства

