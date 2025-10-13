Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    ВВС Израиля ударили по окрестностям Дамаска

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 04:49
    ВВС Израиля ударили по окрестностям Дамаска

    Беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sham TV.

    По его данным, удары были нанесены по военным позициям, которые находятся рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города. Информация о последствиях атаки не приводится.

    İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Dəməşqin ətrafına zərbələr endirib

