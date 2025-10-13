ВВС Израиля ударили по окрестностям Дамаска
- 13 октября, 2025
- 04:49
Беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sham TV.
По его данным, удары были нанесены по военным позициям, которые находятся рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города. Информация о последствиях атаки не приводится.
