ВВС Израиля ударили по окрестностям Дамаска

Беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sham TV.

По его данным, удары были нанесены по военным позициям, которые находятся рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города. Информация о последствиях атаки не приводится.