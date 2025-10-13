İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Dəməşqin ətrafına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 04:38
    İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Dəməşqin ətrafına zərbələr endirib

    İsrailin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı Suriyanın paytaxtı Dəməşq yaxınlığındakı yer hədəflərini vurub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Sham TV" telekanalı xəbər verib.

    Telekanalın məlumatına görə, zərbələr şəhərin cənub-qərbindəki Masaken-əl-Sabbura məhəlləsi yaxınlığındakı hərbi mövqelərə endirilib. Hücumun nəticələri ilə bağlı heç bir məlumat verilmir.

    Oktyabrın 2-də İsrailin qırıcı təyyarələri Suriyanın paytaxtı Dəməşqin qərb və cənub ətraflarına hücum edib. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr həmçinin qonşu Livanda hava məkanından yer hədəflərinə raket zərbələri endirib. Əl-Kisva şəhərinə azı səkkiz hücum olub.

    Sentyabrın 6-da İsrailin Müdafiə Ordusu mexanikləşdirilmiş patrulunun Suriyanın cənubundakı Bir Əcəm və Breyqa qəsəbələrini radikallardan təmizlədiyi bildirilib. Qəsəbələrin təmizlənməsi İsrail pilotsuz təyyarələrinin dəstəyi altında həyata keçirilib.

    İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Dəməşq PUA
    ВВС Израиля ударили по окрестностям Дамаска

    Son xəbərlər

    05:17

    DÇ-2026: İtaliya - İsrail oyununda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək

    Futbol
    04:38

    İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Dəməşqin ətrafına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    04:05

    Tramp: Putin Ukrayna ilə münaqişəni həll etməsə bu, onun üçün pis olacaq

    Digər ölkələr
    03:38

    UNICEF: Sudanda üsyançıların atəşi nəticəsində 17 uşaq həlak olub

    Digər ölkələr
    03:16

    NATO iki həftəlik təlim keçirəcək

    Digər ölkələr
    02:47

    Dövlət Departamenti, Pentaqon və MKİ rəhbərləri Trampla Yaxın Şərqə gedəcəklər

    Digər ölkələr
    02:22

    Britaniya Qəzzanın yenidən bərpası ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirəcək

    Digər ölkələr
    01:52

    Tramp Əfqanıstan - Pakistan toqquşmalarına münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    01:17
    Foto

    Göyçayda sexdə yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti