ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону еврейского государства.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - говорится в публикации.