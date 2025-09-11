ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена

    Другие страны
    11 сентября, 2025
    08:46
    ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена

    ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону еврейского государства.

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

    "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - говорится в публикации.

