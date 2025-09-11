ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 08:46
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону еврейского государства.
Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
"Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - говорится в публикации.
