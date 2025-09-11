İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Yəməndən İsrail ərazisinə ballistik raket atılıb

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 07:49
    Yəməndən İsrail ərazisinə ballistik raket atılıb

    Husilər Yəməndən İsrail ərazisinə ballistik raket atıb.

    "Report" "Times of İsrael"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, raket hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib.

    Raketin vurulması, dağıntı və xəsarət alanlar barədə məlumat paylaşılmayıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl İsrail tərəfi Yəməndəki husi hədəflərini vurmuşdu.

    Yəmən Husi Ballistik raket İsrail
    ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена

    Son xəbərlər

    09:10

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2025)

    Maliyyə
    09:07

    İspaniyanın məşhur klubunun borcu azalıb

    Futbol
    09:02
    Foto

    Xocavənd və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanı yola salınıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    09:01

    Hacıqabulda İran vətəndaşına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    08:57

    Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    08:55

    Xudatda telefon mağazasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    08:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.09.2025)

    Maliyyə
    08:49

    Naftalanda 36 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    08:42

    Türkiyədə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı əməliyyat keçirilib, məşhur şirkətlərə həbs qoyulub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti