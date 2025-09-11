Yəməndən İsrail ərazisinə ballistik raket atılıb
- 11 sentyabr, 2025
- 07:49
Husilər Yəməndən İsrail ərazisinə ballistik raket atıb.
"Report" "Times of İsrael"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, raket hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib.
Raketin vurulması, dağıntı və xəsarət alanlar barədə məlumat paylaşılmayıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl İsrail tərəfi Yəməndəki husi hədəflərini vurmuşdu.
