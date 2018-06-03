ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам сектора Газа

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Израильские военные нанесли авиаудар по 10 целям ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщается в твиттере армии Израиля.
«Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Как отмечается, атака была произведена в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа.
Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
Ранее армия Израиля заявила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа.
Как отмечалось, ракета была перехвачена системой «Железный купол».
News DepartmentАвтор новости
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