ВВС Израиля нанесли удар по подземным объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военно-воздушные силы недавно нанесли удары по подземным складам оружия "Хезболлах" на юге Ливана и в восточной долине Бекаа.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает армейская пресс-служба.

""Хезболлах" продолжает пытаться восстановить террористическую инфраструктуру по всему Ливану, что является явным нарушением соглашений между Ливаном и Израилем", - добавили в Армии обороны Израиля.