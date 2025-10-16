Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    • 16 октября, 2025
    • 21:03
    ВВС Израиля нанесли удар по подземным объектам Хезболлах в Ливане

    Израильские военно-воздушные силы недавно нанесли удары по подземным складам оружия "Хезболлах" на юге Ливана и в восточной долине Бекаа.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    ""Хезболлах" продолжает пытаться восстановить террористическую инфраструктуру по всему Ливану, что является явным нарушением соглашений между Ливаном и Израилем", - добавили в Армии обороны Израиля.

