ВВС Израиля нанесли удар по подземным объектам "Хезболлах" в Ливане
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 21:03
Израильские военно-воздушные силы недавно нанесли удары по подземным складам оружия "Хезболлах" на юге Ливана и в восточной долине Бекаа.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает армейская пресс-служба.
""Хезболлах" продолжает пытаться восстановить террористическую инфраструктуру по всему Ливану, что является явным нарушением соглашений между Ливаном и Израилем", - добавили в Армии обороны Израиля.
