İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    İsrail qırıcıları Livandakı "Hizbullah"ın yeraltı obyektlərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 21:08
    İsrail qırıcıları Livandakı Hizbullahın yeraltı obyektlərinə zərbələr endirib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri bu yaxınlarda Livanın cənubunda və Bekaa vadisinin şərqində "Hizbullah"ın yeraltı silah anbarlarına zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    ""Hizbullah" bütün Livan ərazisində terror infrastrukturunu bərpa etməyə cəhdlərini davam etdirir, bu Livan və İsrail arasındakı razılaşmaların açıq şəkildə pozulmasıdır", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    İsrail Livan
    ВВС Израиля нанесли удар по подземным объектам "Хезболлах" в Ливане

    Son xəbərlər

    22:01

    Futbol üzrə dünya çempionatının oyunları üçün bir milyondan çox bilet satılıb

    Futbol
    22:01

    Tramp Putinlə telefon danışığının təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    21:54

    Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    21:49

    Putinlə Tramp arasında telefon danışığı iki saatdan çox davam edib

    Digər ölkələr
    21:48

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Komanda olaraq Avropa Kubokunda mübarizə aparmağı öyrənirik"

    Komanda
    21:32

    ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcək

    Digər ölkələr
    21:22

    Tramp yenidən Putinlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:17

    Ərdoğan parlamentdən ordunun İraq və Suriyadakı mandatının uzadılmasını istəyib

    Region
    21:15

    İngiltərə millisinin əsas qapıçısı klubu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti