İsrail qırıcıları Livandakı "Hizbullah"ın yeraltı obyektlərinə zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 21:08
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri bu yaxınlarda Livanın cənubunda və Bekaa vadisinin şərqində "Hizbullah"ın yeraltı silah anbarlarına zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
""Hizbullah" bütün Livan ərazisində terror infrastrukturunu bərpa etməyə cəhdlərini davam etdirir, bu Livan və İsrail arasındakı razılaşmaların açıq şəkildə pozulmasıdır", - deyə məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
22:01
Futbol üzrə dünya çempionatının oyunları üçün bir milyondan çox bilet satılıbFutbol
22:01
Tramp Putinlə telefon danışığının təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
21:54
Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİBDaxili siyasət
21:49
Putinlə Tramp arasında telefon danışığı iki saatdan çox davam edibDigər ölkələr
21:48
"Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Komanda olaraq Avropa Kubokunda mübarizə aparmağı öyrənirik"Komanda
21:32
ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcəkDigər ölkələr
21:22
Tramp yenidən Putinlə görüşəcəkDigər ölkələr
21:17
Ərdoğan parlamentdən ordunun İraq və Suriyadakı mandatının uzadılmasını istəyibRegion
21:15