ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по югу Ливана
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 19:23
Израильские ВВС в течение часа после первой атаки нанесли авиаудары по двум населенным пунктам на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
Ранее армия Израиля опубликовала предупреждение о возможных авиаударах, после чего боевые самолеты атаковали поселения Мухруна и Джебба.
По данным агентства, в Джеббе удар пришелся по зданию в густонаселенном жилом районе, в результате чего оно было полностью разрушено, а близлежащим территориям был нанесен значительный ущерб.
Позднее израильские военные атаковали города Аль-Маджадель и Браашит на юге Ливана. Один из ударов пришелся по зданию в Браашите, которое было полностью разрушено.
Последние новости
20:07
Бочоришвили: Мирный процесс Баку и Еревана создает основу для стабильности в Южном КавказеВнешняя политика
20:00
Фото
Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут деструктивную пропаганду для срыва мирного процессаРелигия
19:59
Успешно предотвращена попытка кибератаки на процесс выбора льготных квартир - СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕВнутренняя политика
19:52
Джейхун Байрамов обсудил с представителем НАТО вопросы безопасности и обороныВнешняя политика
19:45
Фото
Грузия и Турция обсудили сотрудничество в рамках Среднего коридораВ регионе
19:39
Байрамов обсудил с Эйде ситуацию на Южном КавказеВнешняя политика
19:35
Азербайджан и Чехия расширят сотрудничество в сферах ВИЭ и технологийВнешняя политика
19:29
Морской и автомобильный транспорт Азербайджана присоединяются к Системе торговли выбросамиБизнес
19:23