ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по югу Ливана

Израильские ВВС в течение часа после первой атаки нанесли авиаудары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

Ранее армия Израиля опубликовала предупреждение о возможных авиаударах, после чего боевые самолеты атаковали поселения Мухруна и Джебба.

По данным агентства, в Джеббе удар пришелся по зданию в густонаселенном жилом районе, в результате чего оно было полностью разрушено, а близлежащим территориям был нанесен значительный ущерб.

Позднее израильские военные атаковали города Аль-Маджадель и Браашит на юге Ливана. Один из ударов пришелся по зданию в Браашите, которое было полностью разрушено.