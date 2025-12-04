Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    04 декабря, 2025
    19:23
    ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по югу Ливана

    Израильские ВВС в течение часа после первой атаки нанесли авиаудары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    Ранее армия Израиля опубликовала предупреждение о возможных авиаударах, после чего боевые самолеты атаковали поселения Мухруна и Джебба.

    По данным агентства, в Джеббе удар пришелся по зданию в густонаселенном жилом районе, в результате чего оно было полностью разрушено, а близлежащим территориям был нанесен значительный ущерб.

    Позднее израильские военные атаковали города Аль-Маджадель и Браашит на юге Ливана. Один из ударов пришелся по зданию в Браашите, которое было полностью разрушено.

