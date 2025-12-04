İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Livanın cənubuna hava zərbələri endirib
- 04 dekabr, 2025
- 19:32
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Livanın cənubundakı ilk hücumdan bir saat sonra iki şəhərə hava hücumları həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Cəzirə" telekanalı məlumat yayıb.
Bundan əvvəl İsrail ordusu mümkün aviazərbələr barədə xəbərdarlıq yayıb, ardınca döyüş təyyarələri Muxruna və Cəbbə yaşayış məntəqələrini bombalayıb.
Agentliyin məlumatına görə, Cəbbədə zərbə sıx məskunlaşmış yaşayış rayonundakı binaya dəyib, nəticədə bina tamamilə dağılıb, yaxın ərazilərə isə ciddi ziyan vurulub.
Daha sonra İsrail hərbçiləri Livanın cənubundakı Əl-Məcədəl və Braaşit şəhərlərini hücuma məruz qoyublar. Zərbələrdən biri Braaşitdəki binanı tamamilə dağıdıb.
