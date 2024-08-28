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ВВС Израиля атаковали отряд радикалов внутри объекта "Хезболлах" на юге Ливана

ВВС Израиля атаковали отряд радикалов внутри объекта "Хезболлах" на юге Ливана Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военному строению движения "Хезболлах" на юге Ливана, внутри которого предположительно действовал террористический отряд.
Другие страны
28 августа 2024 г. 00:15
ВВС Израиля атаковали отряд радикалов внутри объекта Хезболлах на юге Ливана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военному строению движения "Хезболлах" на юге Ливана, внутри которого предположительно действовал террористический отряд.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, военнослужащие засекли радикалов внутри этого военного объекта в районе населенного пункта Одайсе на юге Ливана, после чего ВВС Израиля ударом по нему "уничтожили террористический отряд".

Кроме того, артиллерия обстреляла районы Шебаа и Ярине на юге Ливана, добавили в ведомстве.

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