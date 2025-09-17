В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб, еще четверо пострадали при аварии на химзаводе Romonta в Амсдорфе в земле Саксония - Анхальт в Германии.

Как передает Report, об этом пишет Bild.

Согласно информации, инцидент произошел ближе к утру при проведении технических работ. В полиции сообщили об утечке опасных веществ на территории предприятия.

Отмечается, что двое сотрудников предприятия проходят лечение в больнице. Другие двое пострадавших - санитары, проводившие спасательные работы. Какие травмы они получили, не уточняется. Причина происшествия устанавливается, сотрудники завода связывают его с реакцией растворителей.

Romonta является крупнейшим в мире производителем минерального воска, который используется для создания крема для обуви и мастики.