    В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 21:46
    В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадали

    Один человек погиб, еще четверо пострадали при аварии на химзаводе Romonta в Амсдорфе в земле Саксония - Анхальт в Германии.

    Как передает Report, об этом пишет Bild.

    Согласно информации, инцидент произошел ближе к утру при проведении технических работ. В полиции сообщили об утечке опасных веществ на территории предприятия.

    Отмечается, что двое сотрудников предприятия проходят лечение в больнице. Другие двое пострадавших - санитары, проводившие спасательные работы. Какие травмы они получили, не уточняется. Причина происшествия устанавливается, сотрудники завода связывают его с реакцией растворителей.

    Romonta является крупнейшим в мире производителем минерального воска, который используется для создания крема для обуви и мастики.

    Almaniyada kimya zavodunda qəza olub, ölən və yaralılar var

