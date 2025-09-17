В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадали
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 21:46
Один человек погиб, еще четверо пострадали при аварии на химзаводе Romonta в Амсдорфе в земле Саксония - Анхальт в Германии.
Как передает Report, об этом пишет Bild.
Согласно информации, инцидент произошел ближе к утру при проведении технических работ. В полиции сообщили об утечке опасных веществ на территории предприятия.
Отмечается, что двое сотрудников предприятия проходят лечение в больнице. Другие двое пострадавших - санитары, проводившие спасательные работы. Какие травмы они получили, не уточняется. Причина происшествия устанавливается, сотрудники завода связывают его с реакцией растворителей.
Romonta является крупнейшим в мире производителем минерального воска, который используется для создания крема для обуви и мастики.
Последние новости
22:28
Израильский министр назвал встречу с Уиткоффом последней попыткой для прекращения огняДругие страны
22:13
Федрезерв снизил ставку впервые с декабряФинансы
22:12
Польша планирует продлить контроль на границах с ФРГ и Литвой до апреляДругие страны
21:54
У экс-президента Бразилии диагностирована карцинома кожиДругие
21:46
В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадалиДругие страны
21:30
Фото
Бербок: Без ООН невозможна была бы даже малая помощь ни Украине, ни ГазеДругие страны
21:23
Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против РоссииДругие страны
21:16
Фото
В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в ГубадлыВнешняя политика
21:12
Фото