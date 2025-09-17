Almaniyada kimya zavodunda qəza olub, ölən və yaralılar var
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 22:25
Almaniyanın Saksoniya-Anhalt torpağının Amsdorf şəhərindəki Romonta kimya zavodunda baş verən qəza nəticəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, hadisə səhər tezdən təmir işləri aparılan zaman baş verib. Polis zavodda təhlükəli maddələrin sızması barədə məlumat verib.
Zavodun iki əməkdaşı xəstəxanada müalicə olunur. Digər iki yaralı isə xilasetmə işləri aparan tibb işçiləridir. Onların xəsarətlərinin xarakteri məlum deyil.
Romonta ayaqqabı boyası və cilalanması üçün istifadə edilən mineral mum istehsalı üzrə dünyanın ən böyük istehsalçısıdır.
Son xəbərlər
22:32
WSJ: Avropanın Trampın çağırışına cavab formalaşdırmaqda çətinlikləri onun problemlərini nümayiş etdirirDigər ölkələr
22:32
Azərbaycan güləşçisi: "Vətənə medalla qayıtmaq çox xoş hissdir"Fərdi
22:25
Almaniyada kimya zavodunda qəza olub, ölən və yaralılar varDigər ölkələr
22:16
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi illik faiz dərəcəsini 4-4,25%-ə endiribMaliyyə
22:01
Tramp IMF-nin direktor müavini vəzifəsinə Den Katsın namizədliyini irəli sürə bilərDigər ölkələr
21:54
Xetaq Qazyumov: "Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında daha çox medal qazana bilərdilər"Fərdi
21:52
"CNN Brasil": Bolsonaroya xərçəng diaqnozu qoyulubDigər ölkələr
21:38
Foto
Biləsuvarda qanunsuz fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıbHadisə
21:26