Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 км

Выброс пепла на высоту 2,4 км произошел на вулкане Крашенинникова на Камчатке.

Как передает Report, об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 36 км на юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает, что его активность опасна для местных авиаперевозок.