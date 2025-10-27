Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 км

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 04:47
    Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 км

    Выброс пепла на высоту 2,4 км произошел на вулкане Крашенинникова на Камчатке.

    Как передает Report, об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

    "Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 36 км на юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

    Уточняется, что вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает, что его активность опасна для местных авиаперевозок.

    Камчатка вулкан пепел

    Последние новости

    04:47

    Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 км

    Другие страны
    04:27

    В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВС США

    Другие страны
    03:53

    СМИ: Британия закупит подводные дроны на $200 млн

    Другие страны
    03:14

    В США из-за штадауна с 1 ноября перестанут выдавать талоны на продукты питания

    Другие страны
    02:46

    The Times: Британские спецслужбы испытывают проблемы с взаимной коммуникацией

    Другие страны
    02:25

    Норрис выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1" и вышел в лидеры чемпионата

    Формула 1
    01:58

    Аэропорт Вильнюса из-за воздушных шаров закрывают третьи сутки подряд

    Другие страны
    01:19

    Литва закрыла все действующие КПП на границе с Беларусью

    Другие страны
    00:50

    "Арсенал" одержал пять "сухих" побед подряд во всех турнирах

    Футбол
    Лента новостей