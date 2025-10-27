Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 км
Другие страны
- 27 октября, 2025
- 04:47
Выброс пепла на высоту 2,4 км произошел на вулкане Крашенинникова на Камчатке.
Как передает Report, об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.
"Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 36 км на юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает, что его активность опасна для местных авиаперевозок.
Последние новости
04:47
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 кмДругие страны
04:27
В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВС СШАДругие страны
03:53
СМИ: Британия закупит подводные дроны на $200 млнДругие страны
03:14
В США из-за штадауна с 1 ноября перестанут выдавать талоны на продукты питанияДругие страны
02:46
The Times: Британские спецслужбы испытывают проблемы с взаимной коммуникациейДругие страны
02:25
Норрис выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1" и вышел в лидеры чемпионатаФормула 1
01:58
Аэропорт Вильнюса из-за воздушных шаров закрывают третьи сутки подрядДругие страны
01:19
Литва закрыла все действующие КПП на границе с БеларусьюДругие страны
00:50