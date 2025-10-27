İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Kamçatkada vulkan 2,5 kilometr yüksəkliyə kül püskürüb

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 05:18
    Kamçatkada vulkan 2,5 kilometr yüksəkliyə kül püskürüb

    Rusiyanın şərqində yerləşən Kamçatkadakı Kraşeninnikov vulkanı 2,4 kilometr yüksəkliyə kül püskürüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kamçatka vulkan püskürməsinə qarşı mübarizə qrupu məlumat yayıb.

    "Kraşeninnikov vulkanı 2,4 kilometr hündürlüyə kül püskürüb. Kül şleyfi vulkandan 36 kilometr cənub-şərqə qədər yayılıb", - məlumatda deyilir.

    Vulkana narıncı aviasiya təhlükəsi kodu verilib. Bu o deməkdir ki, onun fəaliyyəti yerli hava nəqliyyatı üçün təhlükə yaradır.

    vulkan Rusiya
    Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 км

    Son xəbərlər

    05:18

    Kamçatkada vulkan 2,5 kilometr yüksəkliyə kül püskürüb

    Digər ölkələr
    04:34

    Cənubi Çin dənizində ABŞ-yə məxsus döyüş təyyarəsi və helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    04:13

    "The Times": Britaniya kəşfiyyat orqanları koordinasiya ilə bağlı çətinliklər yaşayır

    Digər ölkələr
    03:39

    ABŞ-də şatdaun səbəbindən noyabrın 1-dən ərzaq talonları verilməyəcək

    Digər ölkələr
    03:12

    "Formula 1" üzrə Meksika Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Formula 1
    02:42

    Litva Belarusla bütün keçid məntəqələrini bağlayıb

    Digər ölkələr
    02:18

    Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıb

    Digər ölkələr
    01:38

    Kamerunda müxalifətin etiraz aksiyasında 4 nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    01:11

    "Arsenal" bu mövsüm ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti