Kamçatkada vulkan 2,5 kilometr yüksəkliyə kül püskürüb
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2025
- 05:18
Rusiyanın şərqində yerləşən Kamçatkadakı Kraşeninnikov vulkanı 2,4 kilometr yüksəkliyə kül püskürüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Kamçatka vulkan püskürməsinə qarşı mübarizə qrupu məlumat yayıb.
"Kraşeninnikov vulkanı 2,4 kilometr hündürlüyə kül püskürüb. Kül şleyfi vulkandan 36 kilometr cənub-şərqə qədər yayılıb", - məlumatda deyilir.
Vulkana narıncı aviasiya təhlükəsi kodu verilib. Bu o deməkdir ki, onun fəaliyyəti yerli hava nəqliyyatı üçün təhlükə yaradır.
Son xəbərlər
05:18
Kamçatkada vulkan 2,5 kilometr yüksəkliyə kül püskürübDigər ölkələr
04:34
Cənubi Çin dənizində ABŞ-yə məxsus döyüş təyyarəsi və helikopter qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
04:13
"The Times": Britaniya kəşfiyyat orqanları koordinasiya ilə bağlı çətinliklər yaşayırDigər ölkələr
03:39
ABŞ-də şatdaun səbəbindən noyabrın 1-dən ərzaq talonları verilməyəcəkDigər ölkələr
03:12
"Formula 1" üzrə Meksika Qran-prisinin qalibi bəlli olubFormula 1
02:42
Litva Belarusla bütün keçid məntəqələrini bağlayıbDigər ölkələr
02:18
Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıbDigər ölkələr
01:38
Kamerunda müxalifətin etiraz aksiyasında 4 nəfər öldürülübDigər ölkələr
01:11