Вучич: Сербия останется на пути вступления в Евросоюз

Сербия останется на своем пути к членству в ЕС и после поездки президента Александра Вучича в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Сербия останется на своем пути к членству в ЕС и после поездки президента Александра Вучича в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентство Танюг, об этом Вучич заявил в ходе визита в США.

"Сербия находится на европейском пути и не сойдет с него, я готов принять любой вид санкций в отношении меня. Я сказал Путину, что 9 мая приеду в Россию, меня данное слово обязывает, данное своему народу, каждому. Никто другой не должен страдать, я поеду, если только со мной, не знаю, что не случится или, не знаю, какая угроза не будет обращена Сербии. Сербия и после этого останется на европейском пути, это изменить не можем, такое обещание было дано перед выборами", - сказал он.

Отметим, что официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил 30 апреля, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.