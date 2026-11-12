Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - Предупреждение
Экология
- 12 ноября, 2026
- 16:47
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.
Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое предупреждение.
В Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Хызы, в соответствии с желтым предупреждением, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
Последние новости
17:56
В Вашингтоне произошла стрельба, четверо раненыДругие страны
17:39
Опрос: Вэнс и Рубио - главные потенциальные кандидаты на выборах президента США в 2028гДругие страны
17:38
Трамп обвинил демократов в масштабной коррупцииДругие страны
17:28
В Кракове произошла очередная стрельба, полиция задержала подозреваемогоДругие страны
17:23
Трамп: США больше не нужна сделка с ИраномДругие страны
17:18
Суд приговорил брата Гарегина II к трем годам тюрьмы условноВ регионе
17:14
В Лянкяране 9 членов одной семьи предположительно отравились консервированными помидорамиПроисшествия
17:14
Путин попросил Уиткоффа и Кушнера оценить перспективы дальнейших контактов по УкраинеВ регионе
16:56
Вугар Рагимзаде: Роль медиа в продвижении идеологии азербайджанства великаВнутренняя политика