Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - Предупреждение

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое предупреждение.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Хызы, в соответствии с желтым предупреждением, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.