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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - Предупреждение

    Экология
    • 12 ноября, 2026
    • 16:47
    Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - Предупреждение

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.

    Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое предупреждение.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Хызы, в соответствии с желтым предупреждением, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - Xəbərdarlıq
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