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    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - Xəbərdarlıq

    Ekologiya
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:32
    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - Xəbərdarlıq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə noyabrın 13-də güclü külək əsəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib.

    Qeyd olunub ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Salyan, Neftçala, Hacıqabul, Qobustan, Xızıda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq cənub-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti Külək
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