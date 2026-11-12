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    В Париже четверо вооруженных лиц ограбили ювелирный магазин De Beers - Дополнено

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 16:55
    В Париже четверо вооруженных лиц ограбили ювелирный магазин De Beers - Дополнено

    Четыре человека ограбили в Париже ювелирный магазин De Beers, расположенный недалеко от Вандомской площади.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    "В четверг утром произошло ограбление ювелирного магазина De Beers... Четверо мужчин, вооруженных длинноствольным оружием типа "Калашников", ворвались в магазин на двух мопедах", - сообщили в полиции.

    Грабители с добычей скрылись с места преступления, сейчас их разыскивает парижская полиция.

    Размер ущеба не уточняется.

    По данным радиостанции Europe 1, предварительный ущерб от налета оценивается более чем в 1 млн евро.

    Также сообщается, что в результате нападения никто из находившихся в торговом помещении людей не пострадал. Грабителей разыскивает парижская полиция.

    Кража (ограбление) Ювелирные изделия Париж (Франция)
    44 filmi
    44 filmi

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