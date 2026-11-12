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    Во французском Марселе школа была эвакуирована из-за угрозы взрыва

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 15:29
    Во французском Марселе школа была эвакуирована из-за угрозы взрыва

    В городе Марселе (Франция) была проведена эвакуация средней школы имени Дона Боско после сообщения об угрозе взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа. В связи с этим школа была эвакуирована.

    На месте происшествия работали саперы и кинологические подразделения.

    Ранее сегодня префектура департамента Па-де-Кале сообщила об угрозе взрыва на железнодорожном вокзале Кале-Фретун.

    Угроза взрыва Франция
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