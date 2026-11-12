Во французском Марселе школа была эвакуирована из-за угрозы взрыва

В городе Марселе (Франция) была проведена эвакуация средней школы имени Дона Боско после сообщения об угрозе взрыва.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа. В связи с этим школа была эвакуирована.

На месте происшествия работали саперы и кинологические подразделения.

Ранее сегодня префектура департамента Па-де-Кале сообщила об угрозе взрыва на железнодорожном вокзале Кале-Фретун.