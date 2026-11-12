Назначен председатель Комиссии по защите прав детей при Кабмине
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2026
- 15:37
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Вице-премьер Азербайджана Теймур Мусаев назначен председателем Комиссии по защите прав детей при Кабинете Министров.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
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