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    Uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın sədri dəyişib

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:15
    Uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın sədri dəyişib

    Nazirlər Kabineti yanında uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın sədri dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, komissiyanın yeni sədri baş nazirin müavini Teymur Musayev olub.

    Qeyd edək ki, bu təyinatadək Nazirlər Kabineti yanında uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın sədri Baş nazirin sabiq müavini Əli Əhmədov idi.

    Əli Əsədov Əli Əhmədov Teymur Musayev Azərbaycan Nazirlər Kabineti
    Назначен председатель Комиссии по защите прав детей при Кабмине
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