Число однодневных поездок за границу из Азербайджана выросло на 10,2%
Туризм
- 12 ноября, 2026
- 15:34
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В январе–сентябре текущего года из 987 179 азербайджанских туристов 23 тыс. 5 человек совершили однодневные поездки.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель на 10,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из числа однодневных посетителей 14 116 (-1,7%) совершили деловые поездки, 1 280 (+2,1 раза) - в целях отдыха и развлечений, 6 698 (+30%) - для посещения родственников и друзей, 614 (+42,5%) - для шоппинга.
Наибольшее число однодневных посетителей пришлось на Турцию - 14 783 человека (+22,2%). Далее в списке идут Грузия (5 309 человек, +52,6%), Россия (1 706 человек, -24,5%) и Иран (191 человек, -12,8%).
Azərbaycandan xaricə gedən birgünlük turistlərin sayı 10 %-dən çox artıb
Azerbaijan records 10.2% growth in one-day trips abroad
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