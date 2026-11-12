Число однодневных поездок за границу из Азербайджана выросло на 10,2%

В январе–сентябре текущего года из 987 179 азербайджанских туристов 23 тыс. 5 человек совершили однодневные поездки.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель на 10,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из числа однодневных посетителей 14 116 (-1,7%) совершили деловые поездки, 1 280 (+2,1 раза) - в целях отдыха и развлечений, 6 698 (+30%) - для посещения родственников и друзей, 614 (+42,5%) - для шоппинга.

Наибольшее число однодневных посетителей пришлось на Турцию - 14 783 человека (+22,2%). Далее в списке идут Грузия (5 309 человек, +52,6%), Россия (1 706 человек, -24,5%) и Иран (191 человек, -12,8%).