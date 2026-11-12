Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Число однодневных поездок за границу из Азербайджана выросло на 10,2%

    Туризм
    • 12 ноября, 2026
    • 15:34
    Число однодневных поездок за границу из Азербайджана выросло на 10,2%

    В январе–сентябре текущего года из 987 179 азербайджанских туристов 23 тыс. 5 человек совершили однодневные поездки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель на 10,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Из числа однодневных посетителей 14 116 (-1,7%) совершили деловые поездки, 1 280 (+2,1 раза) - в целях отдыха и развлечений, 6 698 (+30%) - для посещения родственников и друзей, 614 (+42,5%) - для шоппинга.

    Наибольшее число однодневных посетителей пришлось на Турцию - 14 783 человека (+22,2%). Далее в списке идут Грузия (5 309 человек, +52,6%), Россия (1 706 человек, -24,5%) и Иран (191 человек, -12,8%).

    Туризм в Азербайджане Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycandan xaricə gedən birgünlük turistlərin sayı 10 %-dən çox artıb
    Azerbaijan records 10.2% growth in one-day trips abroad
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    16:28
    Завод STAR в Турции в сентябре увеличил производство дизтоплива почти на 4%
    Энергетика
    16:15
    В Баку задержан подозреваемый в краже 6 тыс. манатов из автомобиля
    Происшествия
    16:02
    Фото
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры
    Внешняя политика
    16:00
    В районе Ормуза с начала ближневосточного конфликта погибли не менее 25 моряков
    Другие страны
    15:43
    Binance планирует снять ограничения на вывод средств во всех сетях
    Другие страны
    15:28
    Производство овощей в Азербайджане к 2031г достигнет почти 1,85 млн тонн
    АПК
    15:22
    Фото
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    Внутренняя политика
    15:04
    Фото
    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
    Происшествия
    14:56
    Южный Судан вновь перенес первые с момента обретения независимости выборы
    Другие страны
    Лента новостей