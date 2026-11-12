Гитанас Науседа: Литва заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном

Литва заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Азербайджаном, а также в укреплении взаимодействия Баку с Европейским союзом.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Дублине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, эти темы он намерен обсудить в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"У Литвы и Азербайджана всегда были очень хорошие отношения. Мы также всегда старались придерживаться сбалансированного подхода к обеим странам Южного Кавказа", - отметил Науседа.

Коснувшись вопроса транспортной связанности региона и значения Среднего коридора, президент Литвы подчеркнул, что поддерживает проекты, направленные на развитие коммуникаций и укрепление связей между странами.

"Это продолжающийся процесс. Мы поддерживаем все проекты, направленные на развитие связанности. Конечно, сейчас мы больше говорим о связанности внутри Европы, особенно стран Балтии", - сказал он.

Вместе с тем Науседа отметил, что для создания надежной системы энергоснабжения важно участие и партнеров, находящихся за пределами Европы.

"Поэтому здесь есть взаимная заинтересованность: и Азербайджан, и Европа заинтересованы в создании надежных и устойчиво работающих энергетических коридоров", - подчеркнул президент Литвы.