Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Гитанас Науседа: Литва заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 15:24
    Гитанас Науседа: Литва заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном

    Литва заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Азербайджаном, а также в укреплении взаимодействия Баку с Европейским союзом.

    Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Дублине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

    По его словам, эти темы он намерен обсудить в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "У Литвы и Азербайджана всегда были очень хорошие отношения. Мы также всегда старались придерживаться сбалансированного подхода к обеим странам Южного Кавказа", - отметил Науседа.

    Коснувшись вопроса транспортной связанности региона и значения Среднего коридора, президент Литвы подчеркнул, что поддерживает проекты, направленные на развитие коммуникаций и укрепление связей между странами.

    "Это продолжающийся процесс. Мы поддерживаем все проекты, направленные на развитие связанности. Конечно, сейчас мы больше говорим о связанности внутри Европы, особенно стран Балтии", - сказал он.

    Вместе с тем Науседа отметил, что для создания надежной системы энергоснабжения важно участие и партнеров, находящихся за пределами Европы.

    "Поэтому здесь есть взаимная заинтересованность: и Азербайджан, и Европа заинтересованы в создании надежных и устойчиво работающих энергетических коридоров", - подчеркнул президент Литвы.

    Гитанас Науседа Европейское политическое сообщество (ЕПС) Азербайджано-литовские отношения транспортная связность
    Gitanas Nauseda: Litva Azərbaycanla münasibətlərin inkişafında maraqlıdır
    Lithuanian president: Vilnius interested in strengthening Baku-EU cooperation
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