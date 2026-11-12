Gitanas Nauseda: Litva Azərbaycanla münasibətlərin inkişafında maraqlıdır
Xarici siyasət
- 12 noyabr, 2026
- 15:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Litva Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində, eləcə də Bakının Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır.
Bu barədə Dublində "Report"un əməkdaşının sualını cavablandırarkən Litva Prezidenti Gitanas Nauseda bildirib.
Onun sözlərinə görə, o, bu mövzuları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü zamanı müzakirə etmək niyyətindədir: "Litva və Azərbaycan arasında həmişə çox yaxşı münasibətlər olub. Biz həmçinin Cənubi Qafqazın hər iki ölkəsinə münasibətdə həmişə balanslaşdırılmış yanaşma sərgiləməyə çalışmışıq".
Гитанас Науседа: Литва заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном
Lithuanian president: Vilnius interested in strengthening Baku-EU cooperation
Son xəbərlər
16:28
Seymur Quliyev: "Qəbələ Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzində 17 pilot təlim keçib"İnfrastruktur
16:27
Zelenski qışa qədər Azərbaycandan əlavə yardım gözləyirXarici siyasət
16:25
Plenkoviç: Xorvatiya Azərbaycandan qaz tədarükünə ümid edirXarici siyasət
16:24
Foto
Azərbaycan və Tacikistan nümayəndələri PUA bölmələrin hazırlığı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərHərbi
16:23
Mixol Martin Avropa ölkələri arasında əlaqələri gücləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
16:23
Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunları: Azərbaycan boksçusu Gülər Hüseynova gümüş medal qazanıbFərdi
16:22
Hökməli–Qobu–Güzdək avtomobil yolunda təmir-bərpa işləri yekunlaşıbİnfrastruktur
16:21
Foto
İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşübXarici siyasət
16:18
Zelenski: Avropa Rusiya və Ukrayna arasındakı danışıqların daimi iştirakçısı olmalıdırDigər ölkələr