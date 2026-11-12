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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Gitanas Nauseda: Litva Azərbaycanla münasibətlərin inkişafında maraqlıdır

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:27
    Gitanas Nauseda: Litva Azərbaycanla münasibətlərin inkişafında maraqlıdır

    Litva Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində, eləcə də Bakının Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır.

    Bu barədə Dublində "Report"un əməkdaşının sualını cavablandırarkən Litva Prezidenti Gitanas Nauseda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, o, bu mövzuları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü zamanı müzakirə etmək niyyətindədir: "Litva və Azərbaycan arasında həmişə çox yaxşı münasibətlər olub. Biz həmçinin Cənubi Qafqazın hər iki ölkəsinə münasibətdə həmişə balanslaşdırılmış yanaşma sərgiləməyə çalışmışıq".

    Гитанас Науседа: Литва заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном
    Lithuanian president: Vilnius interested in strengthening Baku-EU cooperation
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