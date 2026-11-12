В Азербайджане покупателям недвижимости возвращено 29,8 млн манатов НДС

В Азербайджане в январе-октябре 2026 года покупателям недвижимости возвращено 29 млн 792,3 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, в Азербайджане успешно продолжается реализация проекта по возврату физическим лицам-потребителям части уплаченного НДС за жилые и нежилые площади, приобретенные в безналичном порядке у застройщиков.