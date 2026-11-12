В Азербайджане покупателям недвижимости возвращено 29,8 млн манатов НДС
Финансы
- 12 ноября, 2026
- 15:25
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В Азербайджане в январе-октябре 2026 года покупателям недвижимости возвращено 29 млн 792,3 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно информации, в Азербайджане успешно продолжается реализация проекта по возврату физическим лицам-потребителям части уплаченного НДС за жилые и нежилые площади, приобретенные в безналичном порядке у застройщиков.
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