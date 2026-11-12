10 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 30 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb
Maliyyə
- 12 noyabr, 2026
- 15:05
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 29 milyon 792,3 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Azərbaycanda bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin fiziki şəxs olan istehlakçılara qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam etdirilib.
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