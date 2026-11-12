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    Префектура департамента Па-де-Кале во Франции сообщила об угрозе взрыва на ж/д вокзале

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 13:10
    Префектура департамента Па-де-Кале во Франции сообщила об угрозе взрыва на ж/д вокзале

    Префектура департамента Па-де-Кале сообщила об угрозе взрыва на железнодорожном вокзале Кале-Фретун на севере Франции.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    "Это предупреждение может иметь последствия для железнодорожного сообщения", - сказано в сообщении.

    В префектуре призвали граждан проявлять осторожность.

    Угроза взрыва Железнодорожный вокзал Франция
    Pa-de-Kale departamentinin prefekturası vağzalda partlayış təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib
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