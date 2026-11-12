Префектура департамента Па-де-Кале во Франции сообщила об угрозе взрыва на ж/д вокзале
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 13:10
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Префектура департамента Па-де-Кале сообщила об угрозе взрыва на железнодорожном вокзале Кале-Фретун на севере Франции.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.
"Это предупреждение может иметь последствия для железнодорожного сообщения", - сказано в сообщении.
В префектуре призвали граждан проявлять осторожность.
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