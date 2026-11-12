Префектура департамента Па-де-Кале во Франции сообщила об угрозе взрыва на ж/д вокзале

Префектура департамента Па-де-Кале сообщила об угрозе взрыва на железнодорожном вокзале Кале-Фретун на севере Франции.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

"Это предупреждение может иметь последствия для железнодорожного сообщения", - сказано в сообщении.

В префектуре призвали граждан проявлять осторожность.