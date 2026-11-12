Pa-de-Kale departamentinin prefekturası vağzalda partlayış təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2026
- 13:17
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Fransanın Pa-de-Kale departamentinin prefekturası ölkənin şimalındakı Kale-Fretun dəmiryol vağzalında partlayış təhlükəsi barədə məlumat verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb.
"Bu xəbərdarlığın dəmir yolu hərəkəti üçün nəticələri ola bilər", - məlumatda bildirilir.
Prefektura vətəndaşları ehtiyatlı olmağa çağırıb.
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