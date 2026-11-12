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    Pa-de-Kale departamentinin prefekturası vağzalda partlayış təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 13:17
    Pa-de-Kale departamentinin prefekturası vağzalda partlayış təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Fransanın Pa-de-Kale departamentinin prefekturası ölkənin şimalındakı Kale-Fretun dəmiryol vağzalında partlayış təhlükəsi barədə məlumat verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb.

    "Bu xəbərdarlığın dəmir yolu hərəkəti üçün nəticələri ola bilər", - məlumatda bildirilir.

    Prefektura vətəndaşları ehtiyatlı olmağa çağırıb.

    Terror aktı Fransa
    Префектура департамента Па-де-Кале во Франции сообщила об угрозе взрыва на ж/д вокзале
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