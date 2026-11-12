Зеленский: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура важен для Украины
Внешняя политика
- 12 ноября, 2026
- 15:35
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Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь Украине, особенно за поддержку в вопросах поставки электрооборудования.
Как передает корреспондент Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Дублине, который является местом проведения 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
В ходе беседы было отмечено, что Украина с большим интересом следит за проводимыми Азербайджаном в постконфликтный период восстановительными и строительными работами в Карабахе и Восточном Зангезуре. В этой связи было подчеркнуто, что опыт нашей страны может иметь важное значение и для Украины.
Volodimir Zelenski: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan işlərlə bağlı təcrübə Ukrayna üçün əhəmiyyətli olacaq
Zelenskyy: Ukraine to benefit from Azerbaijan's experience in reconstruction work in Garabagh, East Zangazur
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