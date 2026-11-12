Volodimir Zelenski: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan işlərlə bağlı təcrübə Ukrayna üçün əhəmiyyətli olacaq
Xarici siyasət
- 12 noyabr, 2026
- 15:15
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Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımlara, xüsusilə elektrik avadanlıqlarının təchizatı məsələsində dəstəyə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.
"Report"un Dublinə ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, görüş "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə toplantısının keçiriləcəyi Dublin şəhərində baş tutub.
Ukrayna Prezidenti Azərbaycanın Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda postmünaqişə şəraitində apardığı bərpa və quruculuq işlərinin Ukrayna tərəfindən də böyük maraqla izlənildiyi qeyd edib, bu xüsusda Azərbaycanın təcrübəsinin Ukrayna üçün də əhəmiyyətli olacağı bildirilib.
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