İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Volodimir Zelenski: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan işlərlə bağlı təcrübə Ukrayna üçün əhəmiyyətli olacaq

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:15
    Volodimir Zelenski: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan işlərlə bağlı təcrübə Ukrayna üçün əhəmiyyətli olacaq

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımlara, xüsusilə elektrik avadanlıqlarının təchizatı məsələsində dəstəyə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.

    "Report"un Dublinə ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, görüş "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə toplantısının keçiriləcəyi Dublin şəhərində baş tutub.

    Ukrayna Prezidenti Azərbaycanın Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda postmünaqişə şəraitində apardığı bərpa və quruculuq işlərinin Ukrayna tərəfindən də böyük maraqla izlənildiyi qeyd edib, bu xüsusda Azərbaycanın təcrübəsinin Ukrayna üçün də əhəmiyyətli olacağı bildirilib.

    İlham Əliyev Volodimir Zelenski Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti
    Зеленский: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура важен для Украины
    Zelenskyy: Ukraine to benefit from Azerbaijan's experience in reconstruction work in Garabagh, East Zangazur
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