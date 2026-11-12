Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Яков Милатович: Черногория к лету 2027 года рассчитывает подписать договор о вступлении в ЕС

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 15:48
    Яков Милатович: Черногория к лету 2027 года рассчитывает подписать договор о вступлении в ЕС

    Черногория надеется к лету 2027 года подписать договор о вступлении в Европейский союз, чтобы к 2028 году стать членом организации.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом президент Черногории Яков Милатович заявил журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    "Мы надеемся подписать договор о вступлении (в ЕС - ред.) в первой половине 2027 года. Посмотрим, когда состоятся выборы, но я считаю такой сценарий вполне вероятным. Почему бы и нет? Это станет для нас огромным шагом вперед", - отметил он.

    По словам Милатовича, Черногория продвинулась дальше других стран-кандидатов на пути к вступлению в ЕС.

    Глава государства отметил, что при поддержке Ирландии страна стремится завершить переговоры по всем главам до конца текущего года, чтобы уже летом следующего года подписать договор о вступлении в Евросоюз.

    "Мы надеемся, что к 2028 году Черногория станет 28-м государством-членом Евросоюза", - заявил президент.

    Он подчеркнул, что это будет значимым событием не только для Черногории, но и для Евросоюза в целом: "После стольких лет без расширения Евросоюз наконец продемонстрирует на примере Черногории, что процесс продолжается. Думаю, это станет чрезвычайно позитивным сигналом для всех остальных стран-кандидатов".

    Яков Милатович Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Европейский союз (ЕС)
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