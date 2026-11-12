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    Yakov Milatoviç: Monteneqro Aİ-yə daxil olmaq haqqında müqavilə imzalamağı planlaşdırır

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:58
    Yakov Milatoviç: Monteneqro Aİ-yə daxil olmaq haqqında müqavilə imzalamağı planlaşdırır

    Monteneqro 2028-ci ilə qədər təşkilatın üzvü olmaq üçün 2027-ci ilin yayına qədər Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olmaq haqqında müqavilə imzalamağa ümid edir.

    "Report"un Dublinə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Monteneqro Prezidenti Yakov Milatoviç Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti başlamazdan əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    "Ümid edirik ki, Aİ-yə üzvlük müqaviləsini 2027-ci ilin birinci yarısında imzalayacağıq. Seçkilərin nə vaxt keçiriləcəyinə baxarıq, amma hesab edirəm ki, bu ssenari tamamilə realdır. Niyə də yox? Bu, bizim üçün irəliyə doğru böyük bir addım olacaq", - o qeyd edib.

    Y.Milatoviçin sözlərinə görə, Monteneqro Aİ-yə üzvlük yolunda digər namizəd ölkələrdən daha çox irəliləyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, İrlandiyanın dəstəyi ilə ölkə cari ilin sonunadək bütün fəsillər üzrə danışıqları başa çatdırmağa çalışır ki, artıq gələn ilin yayında Aİ-yə qoşulma haqqında müqaviləni imzalaya bilsin.

    "Biz ümid edirik ki, 2028-ci ilə qədər Monteneqro Avropa İttifaqının 28-ci dövləti olacaq", - prezident bildirib.

    O vurğulayıb ki, bu, təkcə Monteneqro üçün deyil, bütövlükdə Avropa İttifaqı üçün də mühüm hadisə olacaq: "Uzun fasilədən sonra Monteneqronun Aİ-yə qəbulu Avropa İttifaqının genişlənmə prosesinin davam etdiyini göstərəcək. Düşünürəm ki, bu, bütün digər namizəd ölkələr üçün son dərəcə müsbət bir siqnal olacaq".

    Yakov Milatoviç Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti Monteneqro
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