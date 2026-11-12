Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Президент Черногории сообщил о планах посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 15:42
    Президент Черногории сообщил о планах посетить Азербайджан

    Президент Черногории Яков Милатович заявил, что его визит в Азербайджан находится на повестке дня и стороны работают над его организацией.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Report в Дублине, перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    "Сейчас наши команды - моя администрация и администрация президента Азербайджана - обсуждают этот вопрос. В настоящее время мы согласовываем дату визита. Думаю, я могу приехать на Бакинский глобальный форум. Мы как раз пытаемся согласовать графики, чтобы совместить визит с этим мероприятием.", - отметил он.

    Касаясь введения визового режима для граждан Азербайджана, президент Черногории пояснил, что это решение связано с процессом вступления страны в Европейский союз. По его словам, Черногория полностью согласовала свою визовую политику с требованиями ЕС, выполнив соответствующие обязательства.

    Милатович выразил надежду, что договор о присоединении удастся подписать в первой половине следующего года. Он отметил, что многое будет зависеть от сроков проведения выборов, однако считает такой сценарий вполне вероятным.

    "Это станет для нас огромным шагом вперед", - подчеркнул президент.

    Говоря о туристическом сотрудничестве с Азербайджаном, Милатович отметил, что Черногория остается привлекательным направлением для иностранных гостей, в том числе из Азербайджана. Он подчеркнул значение туризма для экономики страны и пригласил азербайджанских туристов посетить Черногорию.

    Также президент Черногории положительно оценил предстоящий саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Азербайджане в 2028 году, заявив, что с нетерпением ожидает этого мероприятия.

    Яков Милатович Европейское политическое сообщество (ЕПС) Азербайджано-черногорские отношения
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