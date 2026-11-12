İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Monteneqro Prezidenti: Azərbaycana səfərim gündəmdədir

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:45
    Monteneqro Prezidenti: Azərbaycana səfərim gündəmdədir

    Azərbaycana səfər gündəmdədir və tərəflər səfərin təşkili üzərində işləyirlər.

    Bu barədə "Report"un Dublinə ezam olunan əməkdaşına Monteneqro Prezidenti Yakov Milatoviç Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti çərçivəsində bildirib.

    "Hazırda mənim administrasiyam və Azərbaycan Prezidentinin administrasiyası bu məsələni müzakirə edir. Səfərin tarixini razılaşdırırıq. Düşünürəm ki, Bakı Qlobal Forumunda iştirak etmək üçün gələ bilərəm. Səfəri bu tədbirlə eyni vaxta salmaq üçün qrafikləri uzlaşdırmağa çalışırıq", - o qeyd edib.

    Azərbaycan vətəndaşları üçün viza rejiminin tətbiq edilməsinə toxunan Monteneqro Prezidenti izah edib ki, bu qərar ölkənin Avropa İttifaqına daxil olması prosesi ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, Monteneqro müvafiq öhdəlikləri yerinə yetirərək viza siyasətini Aİ-nin tələbləri ilə tam uyğunlaşdırıb.

    Milatoviç qoşulma haqqında müqavilənin gələn ilin birinci yarısında imzalanacağına ümid etdiyini bildirib. O qeyd edib ki, çox şey seçkilərin keçirilmə müddətindən asılı olacaq, lakin belə bir ssenarini tamamilə mümkün hesab edir.

    "Bu, bizim üçün irəliyə doğru böyük bir addım olacaq", - prezident vurğulayıb.

    Azərbaycanla turizm əməkdaşlığı barədə danışan zaman Milatoviç qeyd edib ki, Monteneqro xarici qonaqlar, o cümlədən Azərbaycandan gələnlər üçün cəlbedici ölkədir. O, turizmin ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətini vurğulayıb və azərbaycanlı turistləri Monteneqroya səfər etməyə dəvət edib.

    Monteneqro prezidenti həmçinin 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək Avropa Siyasi Birliyinin qarşıdan gələn sammitini müsbət qiymətləndirərək, bu tədbiri səbirsizliklə gözlədiyini bildirib.

    Yakov Milatoviç Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti Monteneqro
    Президент Черногории сообщил о планах посетить Азербайджан
    Montenegro's president announces plans to visit Azerbaijan
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:28
    Foto
    Azərbaycan Monakoda üzümçülük və şərabçılıq ənənələrini təqdim edib
    ASK
    16:16
    Foto
    Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Zaur Nudirəliyevin xatirəsi anılıb
    Daxili siyasət
    16:10
    STAR NEZ Türkiyədə neft koksu istehsalını 23 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    16:08
    Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Hörmüz bölgəsində azı 25 dənizçi ölüb
    Digər ölkələr
    16:00
    STAR neft emalı zavodu dizel yanacağı istehsalını 4 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    15:53
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olub
    Komanda
    15:49
    "Binance" vəsaitlərin çıxarılmasına dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq
    Maliyyə
    15:48
    Ramanada avtomobildən 6 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
    15:17
    Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 4 illik proqnozları açıqlanıb
    ASK
    Bütün Xəbər Lenti