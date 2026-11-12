В Азербайджане оборот через ККА нового поколения вырос на 15%
Бизнес
- 12 ноября, 2026
- 15:46
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В Азербайджане оборот через контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в январе-октябре 2026 года составил 26 млрд 142,5 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 1 ноября в стране было установлено 117 553 контрольно-кассовых аппарата нового поколения.
"Использование контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволило обеспечить большую прозрачность расчетов, предотвратить незаконный оборот товаров и усилить контроль над оборотом", - отмечается в сообщении.
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