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    В Азербайджане оборот через ККА нового поколения вырос на 15%

    Бизнес
    • 12 ноября, 2026
    • 15:46
    В Азербайджане оборот через ККА нового поколения вырос на 15%

    В Азербайджане оборот через контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в январе-октябре 2026 года составил 26 млрд 142,5 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    По состоянию на 1 ноября в стране было установлено 117 553 контрольно-кассовых аппарата нового поколения.

    "Использование контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволило обеспечить большую прозрачность расчетов, предотвратить незаконный оборот товаров и усилить контроль над оборотом", - отмечается в сообщении.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Контрольно-кассовые аппараты
    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 % artıb
    44 filmi
    44 filmi

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