В Азербайджане оборот через ККА нового поколения вырос на 15%

В Азербайджане оборот через контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в январе-октябре 2026 года составил 26 млрд 142,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 ноября в стране было установлено 117 553 контрольно-кассовых аппарата нового поколения.

"Использование контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволило обеспечить большую прозрачность расчетов, предотвратить незаконный оборот товаров и усилить контроль над оборотом", - отмечается в сообщении.