Трамп пригрозил удвоить пошлины на товары из Мексики

Вашингтон готов немедленно удвоить пошлины в отношении Мексики, если ее власти не остановят формирующиеся на ее территории караваны мигрантов, направляющихся в США.

Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах вновь формируются крупные караваны мигрантов, которые пытаются незаконно попасть в США через границу с Мексикой.

"Мексика должна немедленно остановить их, и если этого не произойдет, пошлины на мексиканские товары будут немедленно удвоены", - заявил американский лидер.

По его словам, многие из тех, кто находится в этих караванах - люди, которых не хотят принимать другие страны. "Отправьте их в США", - говорят они. Но здесь их не примут!" - написал Трамп.