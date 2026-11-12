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    Трамп пригрозил удвоить пошлины на товары из Мексики

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 16:55
    Трамп пригрозил удвоить пошлины на товары из Мексики

    Вашингтон готов немедленно удвоить пошлины в отношении Мексики, если ее власти не остановят формирующиеся на ее территории караваны мигрантов, направляющихся в США.

    Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    По его словам, на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах вновь формируются крупные караваны мигрантов, которые пытаются незаконно попасть в США через границу с Мексикой.

    "Мексика должна немедленно остановить их, и если этого не произойдет, пошлины на мексиканские товары будут немедленно удвоены", - заявил американский лидер.

    По его словам, многие из тех, кто находится в этих караванах - люди, которых не хотят принимать другие страны. "Отправьте их в США", - говорят они. Но здесь их не примут!" - написал Трамп.

    Дональд Трамп Мексика Соединенные Штаты Америки (США) Таможенные пошлины
    Tramp Meksikaya qarşı rüsumları iki dəfə artırmaqla hədələyib
    44 filmi
    44 filmi

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