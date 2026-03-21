    Другие страны
    • 21 марта, 2026
    • 00:20
    Вучич: Предотвратить третью мировую войну будет крайне сложно

    Предотвратить третью мировую войну будет крайне трудно, и она, возможно, уже фактически началась, хотя официально об этом пока не говорится.

    Как передает Report, об этом Президент Сербии Александар Вучич заявил в интервью германской газете Berliner Zeitung.

    По его словам, борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другие ресурсы идет уже давно.

    "Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась, только мы официально пока не говорим так об этом", - отметил сербский лидер.

    Вучич подчеркнул, что многие международные игроки сейчас пытаются выиграть время, параллельно готовясь к более масштабным конфликтам. На этом фоне он не исключил возможности применения тактического ядерного оружия.

    Президент Сербии также напомнил, что Первая и Вторая мировые войны начинались с региональных конфликтов, которые впоследствии привели к формированию военных и политических блоков.

    По его оценке, столкновение интересов крупных держав и их нежелание уступать друг другу создают почву для дальнейшей эскалации.

    Кроме того, Вучич заявил, что ведущие мировые державы должны открыто признать: прежний порядок, основанный на системе ООН, уже не устраивает многих игроков, а в мире идет борьба за новый международный порядок.

    Он также отметил, что конфликты, подобные украинскому и ближневосточному, почти неизбежно провоцируют возникновение новых очагов напряженности. В этом контексте Вучич указал, что способность Ирана противостоять США посылает определенный сигнал другим государствам.

