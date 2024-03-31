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Вучич: Армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА

Вучич: Армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА Армия Сербии приобретает реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с упором на продукцию отечественной промышленности.
Другие страны
31 марта 2024 г. 22:39
Вучич: Армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА

Армия Сербии приобретает реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с упором на продукцию отечественной промышленности.

Как передает Report, об этом заявил сербский лидер Александар Вучич.

Он подчеркнул, что планирует обсудить покупку нескольких истребителей Rafale с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках их встречи.

Президент Сербии также сказал, что речь пойдет о приобретении 12 новых самолетов, а также о покупке еще 12 истребителей бывших в употреблении Rafale с другой страной.

Он подчеркнул, что в первую очередь Белград опирается на отечественную производство и промышленность, которая в ближайшее время сосредоточится на работе над беспилотными наземными платформами и БПЛА.

По словам Вучича, Сербия уже приобрела несколько десятков комплексов РСЗО, которые скоро должны доставить.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya ordusu yeni döyüş təyyarələri və PUA-lar əldə edib

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