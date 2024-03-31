Вучич: Армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА

Армия Сербии приобретает реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с упором на продукцию отечественной промышленности.

Армия Сербии приобретает реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с упором на продукцию отечественной промышленности.

Как передает Report , об этом заявил сербский лидер Александар Вучич.

Он подчеркнул, что планирует обсудить покупку нескольких истребителей Rafale с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках их встречи.

Президент Сербии также сказал, что речь пойдет о приобретении 12 новых самолетов, а также о покупке еще 12 истребителей бывших в употреблении Rafale с другой страной.

Он подчеркнул, что в первую очередь Белград опирается на отечественную производство и промышленность, которая в ближайшее время сосредоточится на работе над беспилотными наземными платформами и БПЛА.

По словам Вучича, Сербия уже приобрела несколько десятков комплексов РСЗО, которые скоро должны доставить.