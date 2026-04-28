ВСУ заявили об ударе по НПЗ в Туапсе и РЛС в Крыму

ВС Украины снова атаковали НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ, в результате чего возник серьезный пожар.

Об этом сообщает Report о ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала РФ в ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины осуществлено повторное поражение нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае", - сообщили в Генштабе.

Так, зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории НПЗ с последующим пожаром. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также украинские военные поразили радиолокационную станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничьего во временно оккупированном Крыму.