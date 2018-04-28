Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Монголии

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в Монголии, сообщает Report ссылаясь на издание «Известия».

Отмечается, что Улан-Батор может стать местом проведения соответствующего саммита. «В Пхеньян, куда Ким приглашал Трампа, последний ехать не хочет по внутриполитическим соображениям, а Ким не поедет в Сеул», — рассказал газете высокопоставленный дипломат из Сеула. Кроме того, в список возможных стран-организаторов встречи попал Сингапур, пишет издание.