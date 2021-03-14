Встреча Байдена с премьером Японии может состояться в апреле

Президент США Джозеф Байден и японский премьер Есихидэ Суги могут встретиться в Вашингтоне 9 апреля.

Президент США Джозеф Байден и японский премьер Есихидэ Суги могут встретиться в Вашингтоне 9 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости .

Согласно сообщению, не исключено, что Суга вылетит из Японии в США 8 апреля, а вернется уже 10 апреля.

Основными темами для обсуждения, предположительно, станут меры по укреплению японо-американского альянса, сотрудничество двух стран для реализации «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона и другие.

Таким образом, Суга может стать первым иностранным главой государства, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. Встреча, как отмечается, должна подчеркнуть важность американо-японского альянса.