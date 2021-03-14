О нас
Report Georgia
Аудио новости

Встреча Байдена с премьером Японии может состояться в апреле

Встреча Байдена с премьером Японии может состояться в апреле Президент США Джозеф Байден и японский премьер Есихидэ Суги могут встретиться в Вашингтоне 9 апреля.
Другие страны
14 марта 2021 г. 09:39
Встреча Байдена с премьером Японии может состояться в апреле
Ёсихидэ Суга и Джо Байден

Президент США Джозеф Байден и японский премьер Есихидэ Суги могут встретиться в Вашингтоне 9 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, не исключено, что Суга вылетит из Японии в США 8 апреля, а вернется уже 10 апреля.

Основными темами для обсуждения, предположительно, станут меры по укреплению японо-американского альянса, сотрудничество двух стран для реализации «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона и другие.

Таким образом, Суга может стать первым иностранным главой государства, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. Встреча, как отмечается, должна подчеркнуть важность американо-японского альянса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yaponiya baş nazirinin Baydenlə görüş tarixi məlum oldu

Новости партнеров

Другие новости из категории

Генсек ООН обратил внимание на задержание экс-президента Боливии
Генсек ООН обратил внимание на задержание экс-президента Боливии
14 марта 2021 г. 10:04
СМИ: США не могут установить контакт с КНДР
СМИ: США не могут установить контакт с КНДР
14 марта 2021 г. 05:52
В Германии 12 полицейских пострадали от рук протестующих
В Германии 12 полицейских пострадали от рук протестующих
14 марта 2021 г. 05:27
Бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью
ВидеоБывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью
14 марта 2021 г. 00:57
Стрельба в США, ранены пять человек
Стрельба в США, ранены пять человек
13 марта 2021 г. 21:52
Протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент Аргентины
ФотоПротестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент Аргентины
13 марта 2021 г. 20:50
Бывший вице-президент США Майкл Пенс впервые стал дедушкой
ФотоБывший вице-президент США Майкл Пенс впервые стал дедушкой
13 марта 2021 г. 19:32
Вакцинация населения Британии может завершиться на два месяца раньше срока
Вакцинация населения Британии может завершиться на два месяца раньше срока
13 марта 2021 г. 17:48
В Иордании шесть человек погибли из-за отключения кислорода в больнице
В Иордании шесть человек погибли из-за отключения кислорода в больнице
13 марта 2021 г. 16:41
ФРГ хочет с 2022 года перестать зависеть от импорта вакцин от COVID-19
ФРГ хочет с 2022 года перестать зависеть от импорта вакцин от COVID-19
13 марта 2021 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi