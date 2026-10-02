Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Всемирная продовольственная программа заявила о рекордном числе голодающих в Йемене

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 15:33
    Всемирная продовольственная программа заявила о рекордном числе голодающих в Йемене

    Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила о резком росте числа голодающих в Йемене.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление помощника исполнительного директора ВПП по программной деятельности Мэттью Холлингворта.

    По его словам, всего за несколько недель рекордное число жителей подконтрольных правительству районов Йемена оказалось не в состоянии обеспечить свои основные продовольственные потребности. Три из четырех домохозяйств вынуждены пропускать приемы пищи.

    Холлингворт отметил, что население территорий, контролируемых правительством, составляет около 10 млн человек.

    "Последствия этого нового всплеска нестабильности для продовольственной безопасности могут быть абсолютно разрушительными", - заявил он.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Всемирная продовольственная программа ООН Продовольственная безопасность
    Ümumdünya Ərzaq Proqramı: Yəməndə aclıq çəkənlərin sayı rekord həddə çatıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей