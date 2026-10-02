Всемирная продовольственная программа заявила о рекордном числе голодающих в Йемене

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила о резком росте числа голодающих в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление помощника исполнительного директора ВПП по программной деятельности Мэттью Холлингворта.

По его словам, всего за несколько недель рекордное число жителей подконтрольных правительству районов Йемена оказалось не в состоянии обеспечить свои основные продовольственные потребности. Три из четырех домохозяйств вынуждены пропускать приемы пищи.

Холлингворт отметил, что население территорий, контролируемых правительством, составляет около 10 млн человек.

"Последствия этого нового всплеска нестабильности для продовольственной безопасности могут быть абсолютно разрушительными", - заявил он.