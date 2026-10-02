İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Ümumdünya Ərzaq Proqramı: Yəməndə aclıq çəkənlərin sayı rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 15:55
    Ümumdünya Ərzaq Proqramı: Yəməndə aclıq çəkənlərin sayı rekord həddə çatıb

    Yəməndə aclıq çəkənlərin sayı kəskin artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının icraçı direktorunun proqram fəaliyyətləri üzrə köməkçisi Metyu Hollinqvortun açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, cəmi bir neçə həftə ərzində Yəmənin hökumətin nəzarətində olan rayonlarında rekord sayda sakin əsas ərzaq ehtiyaclarını təmin etmək iqtidarında olmayıb. Hər dörd ev təsərrüfatından üçü qida qəbulundan imtina etmək məcburiyyətindədir.

    Hollinqvort qeyd edib ki, hökumətin nəzarətində olan ərazilərin əhalisi təxminən 10 milyon nəfər təşkil edir.

    "Bu yeni qeyri-sabitlik dalğasının ərzaq təhlükəsizliyi üçün nəticələri tamamilə dağıdıcı ola bilər", - o bildirib.

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Ümumdünya Ərzaq Proqramı Yəmən
    Всемирная продовольственная программа заявила о рекордном числе голодающих в Йемене
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:34

    Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

    Futbol
    16:34
    Foto

    Moldova Azərbaycan şirkətlərinin Aİ bazarına çıxışına dəstək verə bilər

    Energetika
    16:29

    Bosniya və Herseqovinanın XİN rəhbəri ölkənin Belqraddakı konsulluq fəaliyyətini bloklayıb

    Digər ölkələr
    16:29

    Rayonlarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    16:28

    Vüqar Əhmədov Mingəçevirdə vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    16:24

    Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib

    Daxili siyasət
    16:18

    Ağdam Sənaye Parkında yağ istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

    Biznes
    16:11

    Səfir: Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının ilk iclası yaxın vaxtlarda keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:11

    Bakıda keçirilən "ADEX 2026" və "Securex Caspian" sərgiləri başa çatıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti