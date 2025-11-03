ВС Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 13:28
Вооруженные силы Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России.
Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6", - заявили в Генштабе.
Отмечается, что Саратовский НПЗ - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.
