ВС Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ

Вооруженные силы Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6", - заявили в Генштабе.

Отмечается, что Саратовский НПЗ - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.