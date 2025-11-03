Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ВС Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 13:28
    Вооруженные силы Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России.

    Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

    "В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6", - заявили в Генштабе.

    Отмечается, что Саратовский НПЗ - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.

