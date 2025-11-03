İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Ukrayna Rusiyada neft zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 13:57
    Ukrayna Rusiyada neft zavoduna zərbə endirib

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Saratov Neft Emalı Zavoduna zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı məlumat yayıb.

    "2025-ci il noyabrın 3-nə keçən gecə Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Rusiya Federasiyasının Saratov vilayətində yerləşən neft emalı zavoduna zərbə endirib. "ELOU AVT-6" neft emalı qurğuları kompleksi ərazisində yanğın qeydə alınıb", - Baş Qərargahdan bildirilib.

    Saratov Neft Emalı Zavodu Rusiyanın ən qədim neft emalı müəssisələrindən biridir. 2023-ci ildə onun emal gücü 4,8 milyon ton təşkil edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi zərbə saratov
    ВС Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ

