ВС Турции провели очередную успешную операцию в Ираке

Бойцы спецназа ВС Турции провели очередную успешную операцию на севере Ирака, заставив четырех боевиков террористической организации РКК сложить оружие на одной из возвышенностей района Авашин.

Бойцы спецназа ВС Турции провели очередную успешную операцию на севере Ирака, заставив четырех боевиков террористической организации РКК сложить оружие на одной из возвышенностей района Авашин.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", момент сдачи террористов, прятавшихся в пещере, попал в объективы видеокамер бойцов спецназа, десантировавшихся на возвышенность номер 1917.

Турецкие военные потребовали от боевиков РКК сложить оружие и сдаться. Осознав, что пути для бегства нет, террористы вышли из пещеры с поднятыми руками.

При них обнаружен большой арсенал оружия и боеприпасов: изъяты снайперские винтовки, автоматы и пулеметы, гранатометы, ручные гранаты, средства связи.

Турецкая армия продолжает операцию Pençe Yıldırım, нанося точечные удары по боевикам кровавой организации в Ираке.