    ВС США уничтожили катер с наркотиками у берегов Доминиканы

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 04:50
    Быстроходный катер, перевозивший наркотики, был уничтожен ударом Вооруженных сил США у берегов Доминиканской Республики.

    Как передает Report со ссылкой на местную газету Diario Libre, в результате совместной операции США и Доминиканы были изъяты 377 пакетов с наркотиками.

    Издание уточняет, что операция была проведена недалеко от острова Беата в доминиканской провинции Педерналес. Она началась ударом Вооруженных сил США, который позволил властям Доминиканской Республики обнаружить быстроходное судно, перевозившее, предположительно, 1 тыс. кг наркотиков, приводит газета слова официального представителя доминиканского Управления по контролю за наркотиками Карлоса Деверса. Согласно имеющимся разведданным, наркоторговцы намеревались использовать территорию Доминиканской Республики для транзита наркотиков в Соединенные Штаты. После получения предупреждения в тесном сотрудничестве с Южным командованием ВС США доминиканским Управлением по контролю за наркотиками и ВМС Доминиканской Республики были задействованы протоколы морского и воздушного наблюдения, отмечает издание.

    Газета сообщает, что после уничтожения судна доминиканские службы начали операцию по извлечению груза, в ходе которой обнаружили 13 мешков с 377 упаковками, предположительно, кокаина. Еще около 60 упаковок сгорели во время взрыва катера после удара по нему. Доминиканское антинаркотическое управление начало расследование, чтобы установить происхождение груза и лиц, ответственных за проведение этой международной преступной акции. Управление подчеркнуло, что операция по уничтожению судна, проведенная совместно с США, отражает укрепление сотрудничества двух стран в борьбе с транснациональными преступными сетями.

