ABŞ hərbçiləri Dominikan sahillərində narkotik yüklü qayığı məhv edib
- 22 sentyabr, 2025
- 05:48
ABŞ hərbçilərinin Dominikan Respublikası sahillərində endirdiyi zərbə nəticəsində narkotik daşıyan sürətli qayıq məhv edilib.
"Report"un yerli "Diario Libre" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ-Dominikan birgə əməliyyatı nəticəsində 377 paket narkotik vasitə ələ keçirilib.
Qəzet əməliyyatın Dominikanın Pedernales əyalətindəki Beata adası yaxınlığında aparıldığını qeyd edib. Dominikanın Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin sözçüsü Karlos Deversin verdiyi məlumata görə, əməliyyat ABŞ-nin 1 ton narkotikin daşındığı güman edilən sürətli qayığın yerini müəyyən etməyə imkan verən hərbi hücumla başlayıb. Kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, narkotik alverçiləri Dominikan ərazisindən qadağan olunmuş vasitələri ABŞ-yə tranzit etmək üçün istifadə etmək niyyətində olublar.
Qəzet qeyd edib ki, xəbərdarlıqdan sonra Dominikanın Narkotiklərlə Mübarizə Agentliyi və Dominikan Hərbi Dəniz Qüvvələri ABŞ Cənub Komandanlığı ilə sıx əməkdaşlıq edərək dəniz və havadan müşahidəyə başlayıb.
Qəzet bildirib ki, gəminin məhv edilməsindən sonra Dominikan səlahiyyətliləri yükün bərpası əməliyyatına başlayıb və əməliyyat zamanı içərisində 377 paket kokainin olduğu 13 çanta aşkarlanıb. Zərbədən sonra gəminin partlaması nəticəsində daha 60-a yaxın bağlama məhv edilib. Dominikanın Narkotiklərlə Mübarizə Agentliyi yükün mənşəyini və bu beynəlxalq cinayət əməliyyatına cavabdeh olanları müəyyən etmək üçün araşdırmaya başlayıb. Ağentlik ABŞ ilə birgə gəminin məhv edilməsi əməliyyatının transmilli cinayət şəbəkələri ilə mübarizədə iki ölkənin gücləndirilmiş əməkdaşlığını əks etdirdiyini vurğulayıb.